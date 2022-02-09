«Ростов» потерпел поражение от «Хеугесунна» в товарищеском матче

«Ростов» проиграл норвежскому «Хеугесунну» в товарищеском матче в Испании

«Ростов» потерпел поражение от норвежского «Хеугесунна» (0:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Ла Квинта» в испанской Марбелье в рамках тренировочного сбора.

Ранее на сборе в Испании «Ростов» одержал победу над испанским «Линенсе» (2:1), сыграл вничью со шведским «Хеккеном» (0:0), а также проиграл немецкому «Штуттгарту» (1:2) и чешской «Спарте» (0:2).

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Хеугесунн» — 0:2 (0:0)

Голы: , 70 (0:1). , 82 (0:2).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Поярков, 73), Баштуш, Осипенко, Калинин (Сильянов, 73), Фольмер, Глебов, Хасимото (Мелехин, 46), Полоз (Мельников, 73), Соу (Комличенко, 46), Турищев.

9 февраля.