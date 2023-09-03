«Динамо» в большинстве обыграло «Ростов» в заключительном матче 7-го тура РПЛ

«Динамо» в гостях одержало победу над «Ростовом» в матче 7-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл Денис Макаров — после его удара из-за штрафной мяч с отскоком от Виктора Мелехина залетел в ворота ростовчан.

На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Роман Тугарев. Спустя 8 минут Муми Нгамале удвоил преимущество бело-голубых.

В концовке встречи «Ростову» удалось отыграть один мяч. На 90-й минуте автоголом отметился Вячеслав Грулев.

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.

В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».