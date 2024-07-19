«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Матч 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля
«Ростов» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против ЦСКА в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Ростов» — ЦСКА будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.
Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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