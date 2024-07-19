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Сегодня, 20:00

«Динамо» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Факел» пройдет 20 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Факела» в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Факел» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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