«Ростов» — ЦСКА: онлайн трансляция матча, начало в 20.00
18:15
В четверг, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В первом круге армейцы обыграли соперника со счетом 2:0 и прервали серию поражений в личных встречах из трех матчей.
Следить за матчем «Ростов» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Ростов» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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