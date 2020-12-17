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«Ростов» — ЦСКА: онлайн трансляция матча, начало в 20.00

18:15
«Ростов» принимает ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ростов» принимает ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы обыграли соперника со счетом 2:0 и прервали серию поражений в личных встречах из трех матчей.

Следить за матчем «Ростов» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ростов» — ЦСКА

Ростов — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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