В четверг, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы обыграли соперника со счетом 2:0 и прервали серию поражений в личных встречах из трех матчей.

Следить за матчем «Ростов» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ростов» — ЦСКА