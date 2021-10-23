«Ростов» — «Арсенал»: все голы матча
«Ростов» в домашнем матче 12-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 4:0. Голы забили Кенто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз (с пенальти) и Денис Терентьев.
Предлагаем вашему вниманию видео всех голов встречи:
Хасимото, 26-я минута
Влетел в ногу туляку, схватил желтую и забил. И всё это за минуту. Хасимото — зверь ?? pic.twitter.com/M22cMnN5DI— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
Соу, 29-я минута
Как же много точных ударов головой в этом туре. Вот и Соу добавил один ?? pic.twitter.com/vOWWQHCJDf— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
Полоз, 62-я минута
Преступление Смольникова. Наказание Полоза. Классика ??? pic.twitter.com/hIPYSBbhj4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
Терентьев, 65-я минута
Терентьев поступил с туляками совсем уж неприлично. Четвертый гол «Ростова» ??? pic.twitter.com/qVgmMDoDhy— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021
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