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«Ростов» дома разгромил «Арсенал»

18:22
«Ростов» — «Арсенал» — 4:0. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» — «Арсенал» — 4:0. Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» победил тульский «Арсенал» (4:0) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Голы забивали Кэнто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз (с пенальти) и Денис Терентьев.

Обе команды набрали по 12 очков. «Ростов» занимает 12-е место. «Арсенал» — 13-е.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Арсенал» примет «Сочи».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) — 4:0 (2:0)

Голы: Хасимото, 27 (1:0). Соу, 29 (2:0). Полоз, 62 — с пенальти (3:0). Терентьев, 64 (4:0).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 46), Байрамян (Щетинин, 82), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 44), Гигович, Полоз (Альмквист, 82), Соу (Комличенко, 69).

«Арсенал Т»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов (Бьорнстрем, 66), Ткачев (Гулиев, 72), Чаушич, Хлусевич (Э.Кангва, 56), Давиташвили, К.Кангва, Луценко (Тудорие, 66).

Предупреждения: Хасимото, 26. Сухомлинов, 72. Баштуш, 87.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва).

23 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Реал

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1.86

П2

21%

2.48

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1.58
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Спартак

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28%

1.53

ТБ 2.5

23%

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Евгений Петров все материалы автора

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