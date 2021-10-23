«Ростов» дома разгромил «Арсенал»
«Ростов» победил тульский «Арсенал» (4:0) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
Голы забивали Кэнто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз (с пенальти) и Денис Терентьев.
Обе команды набрали по 12 очков. «Ростов» занимает 12-е место. «Арсенал» — 13-е.
В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Арсенал» примет «Сочи».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) — 4:0 (2:0)
Голы: Хасимото, 27 (1:0). Соу, 29 (2:0). Полоз, 62 — с пенальти (3:0). Терентьев, 64 (4:0).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 46), Байрамян (Щетинин, 82), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 44), Гигович, Полоз (Альмквист, 82), Соу (Комличенко, 69).
«Арсенал Т»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов (Бьорнстрем, 66), Ткачев (Гулиев, 72), Чаушич, Хлусевич (Э.Кангва, 56), Давиташвили, К.Кангва, Луценко (Тудорие, 66).
Предупреждения: Хасимото, 26. Сухомлинов, 72. Баштуш, 87.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва).
23 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
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