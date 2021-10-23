Гамула считает, что «Ростов» может победить «Спартак» после разгрома «Арсенала»
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал «СЭ» победу дончан над «Арсеналом» (4:0) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Стабильности в игре пока что в нет. Но сегодня с «Арсеналом» играли хорошо. Следующая игра будет со «Спартаком», она и будет решающей. Если сыграют хорошо, можно уже будет что-то говорить. Но, смотря на статистику, «Ростов» всегда хорошо играет со «Спартаком». Поэтому я считаю, что они смогут победить красно-белых в следующем туре», — сказал Гамула в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
В составе дончан в игре против тульской команды голы забили Кэнто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз и Денис Терентьев.
«Ростов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 13-й строчке с 12 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю