Жена Карпина: «Несмотря на то, что муж тренирует сборную, всем сердцем за «Ростов»
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала «СЭ» победу «Ростова» над «Арсеналом» (4:0) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Очень радостно за ребят, поздравляю их с яркой победой. Я хожу на все домашние матчи, переживаю, болею за ребят. Сегодня было видно, как ребята во втором тайме поверили в себя. Футболисты наслаждались своей игрой и бежали вперед без оглядки назад. Было приятно смотреть такой яркий качественный футбол в исполнении своей любимой команды. Хочется, чтобы дальше продолжалось так же. Команда набирает обороты. Продолжаем за них болеть и верить в них. Несмотря на то, что муж тренирует сборную, все равно, всем сердцем за «Ростов», — сказала Карпина в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Ростов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 13-й строчке с 12 баллами.
В следующем туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Арсенал» примет «Сочи».
Карпин тренировал «Ростов» с 2017-го по июль 2021 года.
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