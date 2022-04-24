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Сегодня, 11:11

«Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» с Ваноли в роли героя популярного сериала

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото ФК &quot;Спартак&quot;

«Спартак» в своем Telegram-канале анонсировал матч 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

Пресс-служба команды представила главного тренера Паоло Ваноли в роли героя сериала «Лучше звоните Солу».

Встреча команд состоится сегодня, 24 апреля, в Ростове. Начало — в 16.30 мск.

«Ростов» после 25 туров Тинькофф РПЛ расположился на 9-м месте, набрав 31 очко. «Спартак» с таким же количеством очков расположился строчкой выше.

Источник: https://tlgrm.ru/channels/@spartakkb

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Локомотив – Н. Новгород
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Сочи – Ахмат
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24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
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