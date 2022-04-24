«Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» с Ваноли в роли героя популярного сериала

«Спартак» в своем Telegram-канале анонсировал матч 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

Пресс-служба команды представила главного тренера Паоло Ваноли в роли героя сериала «Лучше звоните Солу».

Встреча команд состоится сегодня, 24 апреля, в Ростове. Начало — в 16.30 мск.

«Ростов» после 25 туров Тинькофф РПЛ расположился на 9-м месте, набрав 31 очко. «Спартак» с таким же количеством очков расположился строчкой выше.