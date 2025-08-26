Парфенов: «Батракову, Кисляку и Глебову никакой лимит не помешал. А зарплаты при его ужесточении искусственно вырастут»
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
— Интересно узнать ваше отношение к инициативе министра спорта Михаила Дегтярева, который недавно пообещал ужесточение лимита на легионеров до пяти на поле и десяти в заявке.
— Тут вопрос, насколько Минспорт способен повлиять на РФС и РПЛ. Всегда хочется качества. Если это качественный футболист, будь то россиянин или легионер, — кто будет против? Мы говорим, что надо доверять своим. Но ведь свои должны показать, что им можно доверять. Мало Батракова, мало Кисляка с Глебовым! И им никакой лимит не помешал. Хотелось бы, чтобы таких было больше. Тренеры же себе не враги, что ставят иностранцев. Кто-то обижается, что на них не рассчитывают. Тут я на стороне тренеров, потому что вижу и знаю, что всегда хочется ставить сильнейших.
— Когда некоторые россияне-хоккеисты возвращаются из Северной Америки, так и не пробившись в НХЛ, они тоже жалуются, что на них не рассчитывали. Но полсотни их соотечественников же там играют, а многие — на ведущих ролях!
— Так и я о том же. Покажите, дайте повод вас ставить — и тренер тоже протянет вам руку!
— Есть тут еще и опасность, что опять искусственно взлетят зарплаты у российских игроков, потому что на них возникнет дефицит.
— Да, это может быть. И управление ими после такого станет проблемой. Примеры этого уже были. Сейчас в первой лиге мучаются с «лимитчиками» — их там немного, а должно быть в команде минимум два-три (в первой лиге на поле в течение всего матча у каждого клуба в этом сезоне должен находиться минимум один игрок 2003 года рождения или моложе, имеющий право выходить за сборную России, либо в первом тайме их должно быть двое, а во втором тогда их присутствие не требуется. — Прим. И.Р.). Ощутил это на работе в «Родине». Этим ребятам приходится поднимать зарплаты ровно из-за того, что у них «паспорт лимитчика», и хочешь не хочешь, а они будут играть. Конечно, топовые команды лиги сразу забирают лучших из них к себе. А клубы из нижней части таблицы лихорадочно пытаются их найти.
Потом возникает другая проблема: через год у них уже нет «паспорта лимитчика», и они никому не нужны. Но уровень зарплаты-то искусственно подняли! То есть всем — и клубам, и самим игрокам — оказывается медвежья услуга. То же самое возможно и при ужесточении лимита в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1