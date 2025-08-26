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Парфенов: «Батракову, Кисляку и Глебову никакой лимит не помешал. А зарплаты при его ужесточении искусственно вырастут»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Интересно узнать ваше отношение к инициативе министра спорта Михаила Дегтярева, который недавно пообещал ужесточение лимита на легионеров до пяти на поле и десяти в заявке.

— Тут вопрос, насколько Минспорт способен повлиять на РФС и РПЛ. Всегда хочется качества. Если это качественный футболист, будь то россиянин или легионер, — кто будет против? Мы говорим, что надо доверять своим. Но ведь свои должны показать, что им можно доверять. Мало Батракова, мало Кисляка с Глебовым! И им никакой лимит не помешал. Хотелось бы, чтобы таких было больше. Тренеры же себе не враги, что ставят иностранцев. Кто-то обижается, что на них не рассчитывают. Тут я на стороне тренеров, потому что вижу и знаю, что всегда хочется ставить сильнейших.

— Когда некоторые россияне-хоккеисты возвращаются из Северной Америки, так и не пробившись в НХЛ, они тоже жалуются, что на них не рассчитывали. Но полсотни их соотечественников же там играют, а многие — на ведущих ролях!

— Так и я о том же. Покажите, дайте повод вас ставить — и тренер тоже протянет вам руку!

— Есть тут еще и опасность, что опять искусственно взлетят зарплаты у российских игроков, потому что на них возникнет дефицит.

— Да, это может быть. И управление ими после такого станет проблемой. Примеры этого уже были. Сейчас в первой лиге мучаются с «лимитчиками» — их там немного, а должно быть в команде минимум два-три (в первой лиге на поле в течение всего матча у каждого клуба в этом сезоне должен находиться минимум один игрок 2003 года рождения или моложе, имеющий право выходить за сборную России, либо в первом тайме их должно быть двое, а во втором тогда их присутствие не требуется. — Прим. И.Р.). Ощутил это на работе в «Родине». Этим ребятам приходится поднимать зарплаты ровно из-за того, что у них «паспорт лимитчика», и хочешь не хочешь, а они будут играть. Конечно, топовые команды лиги сразу забирают лучших из них к себе. А клубы из нижней части таблицы лихорадочно пытаются их найти.

Потом возникает другая проблема: через год у них уже нет «паспорта лимитчика», и они никому не нужны. Но уровень зарплаты-то искусственно подняли! То есть всем — и клубам, и самим игрокам — оказывается медвежья услуга. То же самое возможно и при ужесточении лимита в РПЛ.

Дмитрий Парфенов.«Руководители области бегали вокруг Кубка и обещали: «Команду не бросим!» А через неделю ее распустили». Интервью Парфенова
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Дмитрий Парфенов
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
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В РПЛ не заметили ужесточения лимита: россиян хватает. А лучшие снайперы пока только они!
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«Ростов» — «Ахмат»: дата и время начала матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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