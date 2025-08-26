Парфенов: «Батракову, Кисляку и Глебову никакой лимит не помешал. А зарплаты при его ужесточении искусственно вырастут»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Интересно узнать ваше отношение к инициативе министра спорта Михаила Дегтярева, который недавно пообещал ужесточение лимита на легионеров до пяти на поле и десяти в заявке.

— Тут вопрос, насколько Минспорт способен повлиять на РФС и РПЛ. Всегда хочется качества. Если это качественный футболист, будь то россиянин или легионер, — кто будет против? Мы говорим, что надо доверять своим. Но ведь свои должны показать, что им можно доверять. Мало Батракова, мало Кисляка с Глебовым! И им никакой лимит не помешал. Хотелось бы, чтобы таких было больше. Тренеры же себе не враги, что ставят иностранцев. Кто-то обижается, что на них не рассчитывают. Тут я на стороне тренеров, потому что вижу и знаю, что всегда хочется ставить сильнейших.

— Когда некоторые россияне-хоккеисты возвращаются из Северной Америки, так и не пробившись в НХЛ, они тоже жалуются, что на них не рассчитывали. Но полсотни их соотечественников же там играют, а многие — на ведущих ролях!

— Так и я о том же. Покажите, дайте повод вас ставить — и тренер тоже протянет вам руку!

— Есть тут еще и опасность, что опять искусственно взлетят зарплаты у российских игроков, потому что на них возникнет дефицит.

— Да, это может быть. И управление ими после такого станет проблемой. Примеры этого уже были. Сейчас в первой лиге мучаются с «лимитчиками» — их там немного, а должно быть в команде минимум два-три (в первой лиге на поле в течение всего матча у каждого клуба в этом сезоне должен находиться минимум один игрок 2003 года рождения или моложе, имеющий право выходить за сборную России, либо в первом тайме их должно быть двое, а во втором тогда их присутствие не требуется. — Прим. И.Р.). Ощутил это на работе в «Родине». Этим ребятам приходится поднимать зарплаты ровно из-за того, что у них «паспорт лимитчика», и хочешь не хочешь, а они будут играть. Конечно, топовые команды лиги сразу забирают лучших из них к себе. А клубы из нижней части таблицы лихорадочно пытаются их найти.

Потом возникает другая проблема: через год у них уже нет «паспорта лимитчика», и они никому не нужны. Но уровень зарплаты-то искусственно подняли! То есть всем — и клубам, и самим игрокам — оказывается медвежья услуга. То же самое возможно и при ужесточении лимита в РПЛ.