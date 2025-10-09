Ташуев — о тренерской работе: «Что-то инновационное я придумываю сам, не беру ниоткуда»

Российский тренер Сергей Ташуев ответил «СЭ» на вопрос, на работе каких специалистов он учится.

«Что-то инновационное я придумываю сам, не беру ниоткуда. Но есть базовые вещи, например прессинг. У Клоппа, Гвардиолы и Почеттино разный прессинг, игроки работают по-разному. У меня есть материалы, много взял из них. Я начал работать с 1992 года, сразу начали с прессинга. Схожие мысли? В футболе сходится все. Например, я начинал учиться у Лобановского, он был апологетом прессинга. Игра против сборной Италии в 1988-м — это учебник по прессингу для тренеров. Это настоящий пример для тренеров, надо всегда совершенствоваться. Но в основе лежат наши базовые знания, на которые уже накладываются новые явления. Если нет базиса, не будет и надстроек. Вот и совет молодым тренерам — образование первично», — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 по май 2025 года.