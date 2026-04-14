Адиев — о новом лимите на легионеров: «Это решение оправданно, если учитывать санкции»

Российский тренер Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

«Я вообще против ограничений, потому что спортсмен должен развиваться в конкуренции. У нас в тренерстве так же: я конкурирую с зарубежными специалистами — это нормально. Но, если учитывать санкции, наверное, решение дать шанс нашим ребятам оправданно», — сказал Адиев «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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