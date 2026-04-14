Магомед Адиев: «Нахожусь в творческом отпуске, предложений от других команд пока нет»

Российский тренер Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» высказался о своем будущем.

«Пока никаких планов нет. Нахожусь в творческом отпуске, передвигаюсь между Москвой и Грозным. Предложений от других команд пока нет», — сказал Адиев «СЭ».

Последним клубом Адиева были «Крылья Советов», которые он покинул 1 апреля. Специалист возглавлял команду с июня 2025 года.

Ранее Адиев также работал в «Химках», «Ахмате», «Анжи», «Чайке», сборной Казахстана и других командах.

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