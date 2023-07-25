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Шалимов об удалении в матче «Пари НН» — «Зенит»: «Формулировки фол последней надежды не существует»

Руслан Минаев
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с удалением защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) за фол на полузащитнике Зелимхане Бакаеве. Игру судил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, а ВАР (видеоарбитром) работал Павел Кукуян.

«На мой взгляд, это нарушение правил не является лишением соперника явной возможности забить гол. А такой формулировки, как фол последней надежды, просто не существует.

Арбитр в поле, не имея повторов с разных ракурсов, абсолютно верно оценил эпизод — это фол, который наказывается желтой карточкой. Зачем его было звать к монитору? Представим, что Бакаев пробросил мяч себе на ход — чтобы была явная возможность забить гол, он должен был ударить в касание с правой ноги, но в воротах был голкипер. Бакаева точно никто явной возможности забить гол не лишал. Ну куда тут влез ВАР, где арбитры имели возможность неоднократно пересмотреть эпизод?» — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ «Пари НН» 29 июля сыграет на выезде с «Уралом», а «Зенит» в этот же день встретится с «Ростовом».

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
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Факел – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

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Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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