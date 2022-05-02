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Маклаков: «Крылья Советов» напоминают «Спартак» лучших времен»

Маклаков считает, что «Крылья Советов» напоминают «Спартак» лучших времен
Анна Горшкова
Корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал результат игры красно-белых с «Крыльями Советов» (2:1).

«Мне понравился «Спартак» только во втором тайме. После первой половины встречи все поняли, что команды поменяли тактику и стали играть в другой футбол. «Крылья Советов» напоминают «Спартак» лучших времен. У самарцев замечательная молодежь, прекрасная команда. Из «Крыльев» несколько мальчишек станут замечательными мастерами футбола», — приводит слова Маклакова «РБ Спорт».

Также актер поделился мнением об игре «Спартака» в следующем сезоне

«Это вопрос к Ванге. Не могу сказать, как команда будет играть в следующем году», — добавил Маклаков.

За 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 34 очка и занимает 10-е место. В следующем матче, 7 мая, красно-белые сыграют с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-maklakov-kry-l-ya-sovetov-napominayut-spartak-luchshih-vremen/
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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