Маклаков: «Крылья Советов» напоминают «Спартак» лучших времен»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал результат игры красно-белых с «Крыльями Советов» (2:1).

«Мне понравился «Спартак» только во втором тайме. После первой половины встречи все поняли, что команды поменяли тактику и стали играть в другой футбол. «Крылья Советов» напоминают «Спартак» лучших времен. У самарцев замечательная молодежь, прекрасная команда. Из «Крыльев» несколько мальчишек станут замечательными мастерами футбола», — приводит слова Маклакова «РБ Спорт».

Также актер поделился мнением об игре «Спартака» в следующем сезоне

«Это вопрос к Ванге. Не могу сказать, как команда будет играть в следующем году», — добавил Маклаков.

За 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 34 очка и занимает 10-е место. В следующем матче, 7 мая, красно-белые сыграют с «Уралом».