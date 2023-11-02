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Сегодня, 15:15

Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой

Константин Белов
Корреспондент
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Максим Мухин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос «СЭ» о проблемах игрока с оформлением визы для поездки в Германию на операцию колена.

«ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение. Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится. Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», — сказал Шпинев «СЭ».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
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Балтика – Зенит
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Краснодар – Кр. Советов
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5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
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