Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос «СЭ» о проблемах игрока с оформлением визы для поездки в Германию на операцию колена.

«ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение. Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится. Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», — сказал Шпинев «СЭ».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.