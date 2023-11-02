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Сегодня, 15:07

Агент защитника ЦСКА Роши рассказал об интересе к игроку со стороны многих клубов

Виктория Кравченко
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В агентстве Sferico Sports Management рассказали об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов. Зимой футболист может покинуть команду.

«К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, он проводит сильный сезон. Зимой мы посмотрим, что будет», — сказали «РБ Спорт» в агентстве.

Роша играет в ЦСКА 1 сентября 2022 года, куда перешел из «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. В этом сезоне 28-летний бразилец провел в составе армейцев 15 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-roshi-interes-est-ot-mnogih-klubov-zimoj-my-posmotrim-chto-budet/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
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Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Ростов
 - : -
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