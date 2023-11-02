Агент защитника ЦСКА Роши рассказал об интересе к игроку со стороны многих клубов

В агентстве Sferico Sports Management рассказали об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов. Зимой футболист может покинуть команду.

«К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, он проводит сильный сезон. Зимой мы посмотрим, что будет», — сказали «РБ Спорт» в агентстве.

Роша играет в ЦСКА 1 сентября 2022 года, куда перешел из «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. В этом сезоне 28-летний бразилец провел в составе армейцев 15 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.