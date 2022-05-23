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Лоза: «Слуцкий сделал все, что мог. Обстоятельства сложились против него»

Лоза отреагировал на информацию о том, что Слуцкий продолжит работать в «Рубине»
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Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Леонид Слуцкий продолжит работать в «Рубине».

«Иногда обстоятельства складываются так, что все против. Слуцкий практически остался без лидеров команды. Его же никто не спрашивал, когда принимали решение на высшем уровне, о том, как удержать игроков, как заставить их доиграть до конца. Поэтому, когда остаешься без ведущих игроков, очень тяжело перестраивать процесс. Он очень умный тренер, думающий, мыслит на перспективу. Леонид Слуцкий же не мог предположить, что вдруг ведущие игроки уйдут, ему придется работать с молодежью, на которую он не рассчитывал. А быстро перестроить команду сложно. Думаю, вряд ли существует тренер, который бы в таких экстренных ситуациях придумал что-то из ряда вон выходящее. Он сделал все, что мог», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Пост главного тренера Слуцкий занимает с декабря 2019 года. «Рубин» в заключительном, 30-м, туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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