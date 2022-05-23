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Сайманов: «Будут большие запросы у игроков по зарплатам. Будто люди и дальше живут в мыльном пузыре»

Сайманов поделился мнением о зарплатах игроков в РПЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о зарплатах игроков.

«Будут большие запросы у игроков по зарплатам. Я удивляюсь, как будто люди и дальше живут в мыльном пузыре. Клубы переподписывают на большие зарплаты игроков. Мне кажется, эта тенденция сохранится. Качественные россияне будут получать много», — сказал Сайманов.

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.

Футбол
Рустем Сайманов
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