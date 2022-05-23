Сайманов: «Думали, Деспотович — наш игрок, но нет. Может, он влиял на команду, разрушал»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о нападающем Джордже Деспотовиче.

«Деспотович нигде не играл успешно больше года или полутора. Не в тренере дело, у игрока такой характер. И он все время так: поиграл и ушел в другую команду. Хвича Кварацхелия — его оправляли в топ-клубы. И вдруг он никуда не уехал, он это тяжело переживал. Слуцкий с ним много говорил, чтобы вернуть его.

С Деспотом во втором сезоне мы играли с -1 игроком. В первый сезон он играл как тигр, за все мячи цеплялся. Мы ждали, думали, что лидер, наш игрок. Но нет. Может, он влиял на команду, разрушал», — сказал Сайманов.

Деспотович играл за «Рубин» с июля 2020 года, а феврале 2022-го перешел в тульский «Арсенал». Отметим, что обе команды по итогам сезона РПЛ-2021/22 вылетели в ФНЛ напрямую.