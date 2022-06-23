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Сегодня, 17:24

Источник: ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА до конца июня

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская государственная корпорация развития ВЭБ уйдет из ЦСКА до конца июня, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, ВЭБ выйдет из состава акционеров клуба и перестанет им владеть. Однако нейминг стадиона останется прежним — «ВЭБ Арена».

Сообщается, что срок выхода, скорее всего — до конца июня. Это событие должно вывести армейцев из-под санкций и позволит им проводить полноценную селекционную работу на трансферном рынке.

ВЭБ принадлежит почти 80 процентов акций ЦСКА. В конце февраля Министерство финансов США ввело санкции против московского клуба и ВЭБ.

Источник: https://t.me/karpinside/21614
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