Источник: ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА до конца июня
Российская государственная корпорация развития ВЭБ уйдет из ЦСКА до конца июня, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, ВЭБ выйдет из состава акционеров клуба и перестанет им владеть. Однако нейминг стадиона останется прежним — «ВЭБ Арена».
Сообщается, что срок выхода, скорее всего — до конца июня. Это событие должно вывести армейцев из-под санкций и позволит им проводить полноценную селекционную работу на трансферном рынке.
ВЭБ принадлежит почти 80 процентов акций ЦСКА. В конце февраля Министерство финансов США ввело санкции против московского клуба и ВЭБ.
Источник: https://t.me/karpinside/21614
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -
Новости