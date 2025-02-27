Роша заявил, что ЦСКА принял стиль Николича: «Тренер просит нас играть с позиции силы!»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» рассказал, какие изменения привнес главный тренер Марко Николич в команду.

— Какие изменения привнес Николич?

— Оба тренера (речь про сравнение с Владимиром Федотовым. — Прим. «СЭ») имеют свой почерк, свое видение игры. Марко любит, чтобы мы контролировали мяч, не боялись подержать его, умели терпеть при розыгрыше. И это очень хорошо, поскольку придает игрокам больше уверенности, когда мяч под контролем. Так мы создаем моменты и забиваем.

— Можно ли говорить, что нынешний ЦСКА — это уже команда Николича?

— Да, конечно. Это уже ЦСКА Николича: его игровой почерк, его стиль. Тренер просит нас играть с позиции силы, брать нити игры в свои руки. Мы ведь ЦСКА, а ЦСКА — большой клуб!

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.