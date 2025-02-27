Роша заявил, что ЦСКА принял стиль Николича: «Тренер просит нас играть с позиции силы!»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» рассказал, какие изменения привнес главный тренер Марко Николич в команду.
— Какие изменения привнес Николич?
— Оба тренера (речь про сравнение с Владимиром Федотовым. — Прим. «СЭ») имеют свой почерк, свое видение игры. Марко любит, чтобы мы контролировали мяч, не боялись подержать его, умели терпеть при розыгрыше. И это очень хорошо, поскольку придает игрокам больше уверенности, когда мяч под контролем. Так мы создаем моменты и забиваем.
— Можно ли говорить, что нынешний ЦСКА — это уже команда Николича?
— Да, конечно. Это уже ЦСКА Николича: его игровой почерк, его стиль. Тренер просит нас играть с позиции силы, брать нити игры в свои руки. Мы ведь ЦСКА, а ЦСКА — большой клуб!
ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|ЦСКА – Балтика
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