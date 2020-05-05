«Роняете нашу легенду». Фанаты «Зенита» пошутили над видео Инны Жирковой с падением ее мужа

Супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова — Инна — опубликовала новое видео в своем Instagram. Они с мужем и детьми пошли прогуляться и нашли в лесу самодельные качели, на которых решили прокатиться. Все закончилось тем, что Жирков свалился с них.

— Мы шикарно провели время, — написала Инна Жиркова. — Прогулялись по заливу, погуляли в лесу. Дети счастливы безумно, ну а мы... Думаю, можно и не писать, итак видно. Обожаю такие моменты, настоящее счастье.

— Инна, какая вы жестокая? «Зенит» пылинки сдувает с Юрия Жиркова в надежде продлить еще раз контракт при условии что будет желание самого футболиста и здоровье не подкачает. А вы в самое неподходящее время в условиях самоизоляции роняете нашу легенду, — написали в комментариях под постом фанаты сине-бело-голубых.