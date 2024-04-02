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Овчинников раскритиковал манеру «Ростова» Карпина выходить из обороны через короткий пас

Алина Савинова
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Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников не считает продуктивным стиль «Ростова» при выходе из обороны через короткий пас.

«Один умный тренер сказал: «Вы часто видели, чтобы вратарь отдал пас, а команда забила с него гол»? Наверное, нужно 20 передач сделать, чтобы отличиться. Какая от выхода из ворот через короткий пас выгода? Наверное, никакой. Скорее всего, это дань моде, к которой нас пытаются приучить. Эти розыгрыши — это несерьезно. Я очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу, очень! Но за тот год, когда они разыгрывали мяч от ворот, Песьяков раз шесть, наверное, ошибался. А это очки в турнирной таблице, сейчас они могли бы быть выше. А забили ли они хотя бы один гол после этого короткого розыгрыша мяча? Нет? Тогда какой смысл этим заниматься?» — цитирует Овчинникова «КП Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина набрала 32 очка в 21 матче.

Источник: КП Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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