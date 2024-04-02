Овчинников раскритиковал манеру «Ростова» Карпина выходить из обороны через короткий пас

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников не считает продуктивным стиль «Ростова» при выходе из обороны через короткий пас.

«Один умный тренер сказал: «Вы часто видели, чтобы вратарь отдал пас, а команда забила с него гол»? Наверное, нужно 20 передач сделать, чтобы отличиться. Какая от выхода из ворот через короткий пас выгода? Наверное, никакой. Скорее всего, это дань моде, к которой нас пытаются приучить. Эти розыгрыши — это несерьезно. Я очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу, очень! Но за тот год, когда они разыгрывали мяч от ворот, Песьяков раз шесть, наверное, ошибался. А это очки в турнирной таблице, сейчас они могли бы быть выше. А забили ли они хотя бы один гол после этого короткого розыгрыша мяча? Нет? Тогда какой смысл этим заниматься?» — цитирует Овчинникова «КП Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина набрала 32 очка в 21 матче.