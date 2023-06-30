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Романцев высказался о будущем Промеса после тюремного приговора в Нидерландах

Александр Львов
Обозреватель
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Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем форварда красно-белых Квинси Промеса, которого в Нидерландах приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

— Суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы. И сразу же пошли разговоры: должен ли он играть за «Спартак»? Интересно, какое решение в такой ситуации принял бы тренер Романцев?

— Думаю, что тренер Романцев не вправе решать судьбу Промеса, поскольку не знаком с законодательством Нидерландов. Это дело суда. Тем более что сейчас его адвокаты подали апелляцию, — сказал Романцев «СЭ».

Даниил Хлусевич и&nbsp;Кейта Бальде. «Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева

31-летний голландец вернулся в «Спартак» в 2021 году. До этого он уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы.

В сезоне-2022/23 Промес провел 37 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач.

Квинси Промес
Олег Романцев
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