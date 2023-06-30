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Сегодня, 09:44

Кураньи прилетит в Москву на матчи «Динамо» и ЦСКА

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Кевин Кураньи подтвердил «СЭ», что прилетит в Москву на «Братский Кубок» (товарищеские матчи «Динамо» и ЦСКА пройдут 8 и 9 июля на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене»).

Кураньи проведет автограф-сессию и наверняка примет участие в других активностях.

Немец с 2010 по 2015 годы выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи.

Кевин Кураньи
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