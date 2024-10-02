Романцев сравнил Тюкавина и Бесчастных
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» сравнил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина и Владимира Бесчастных.
— В матче «Спартака» с «Динамо» лучшим игроком признали форварда бело-голубых Тюкавина. Не напомнил ли он вам молодого Бесчастных и не пора ли Константину попробовать пойти по стопам вашего воспитанника, сумевшего в двадцать лет заиграть в Европе?
— Если их что-то объединяет, то это неуемное желание забить и редкое голевое чутье. А еще характер бойца, который всегда идет до конца. Вот все это и помогло еще не нюхавшему пороха Володе сразу заиграть в «Вердере» — одном из ведущих клубов бундеслиги. Не зря его тренер, мой хороший приятель Отто Рехагель как-то сказал про Володьку: «Бесчастных на поле прост — опускает голову и, ни на кого не глядя, рвется к воротам». Тюкавин — другой: больше ищет партнеров, чаще отходит назад. Но характерами они схожи, хотя начинали по-разному. Бесчастных уже в 17, в первом же матче, дважды забил «Крыльям». А потом столько же в финале Кубка огорчил ЦСКА. Тюкавин же пробился в состав с трудом, доказывая право на это то одному тренеру, то другому. И сегодня, став признанным лидером, видно, что для него это не прошло даром.
Что касается вопроса, ехать ли ему в Европу и когда, то если будет предложение клуба, который решает серьезные задачи в большом чемпионате, то почему бы не попробовать? Ведь это возможность не только проверить себя, но и многому научиться. Да и для остальных российских игроков это станет примером. А пока посоветовал бы Константину не обращать внимания на дифирамбы и еще больше пахать на тренировках. И заодно пожелаю ему удачи — с Богом!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1