Защитник «Локомотива» Морозов: «Вернусь в состав совсем скоро»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем восстановлении.

«Все хорошо. Вернусь в состав совсем скоро. Матч против «Крыльев» под вопросом, но после него уже точно вернусь! В общей группе пока не тренируюсь», — сказал Морозов «СЭ».

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице с 24 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.