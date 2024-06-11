Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Романцев — о Тюкавине: «Я только за то, чтобы он проверил себя в Европе»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» отметил, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину стоит попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

— Сейчас много обсуждают возможный отъезд Тюкавина в Европу. Одни считают, что парню уже пора, а другие, напротив, уверены, что он еще слишком молод. А что думаете вы? В ваше время Владимир Бесчастных уезжал в бундеслигу в 20 лет и сразу стал одним из лидеров «Вердера».

— За Володю с его бесстрашным характером в жизни и на поле я был спокоен. Потому и отпустил в Германию без всяких сомнений. Если у Тюкавина такой же характер, то пусть едет. Рискнуть стоит еще и потому, что при любом раскладе он ничего не потеряет. А в плане житейского и футбольного опыта может многое приобрести. Бесчастных повезло, что он попал в команду, которую возглавлял мой хороший друг Отто Рехагель, обладающий редким даром раскрывать игроков и создавать команду из ничего. Неслучайно его победу на Евро-2004 со сборной Греции восприняли как футбольное чудо. Словом, я за то, чтобы такой интересный форвард, как Тюкавин, проверил себя в Европе, не откладывая эту возможность на потом. Удачи и здоровья тебе, Константин!

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. Он был признан лучшим игроком в минувшем розыгрыше РПЛ.

Понтус Вернблум. «Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
1
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Романцев — о шестом титуле «Зенита»: «Сильных не любят только слабые»
В четверг «СЭ» объявит лучшего футболиста РПЛ по опросу игроков премьер-лиги
«Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024
Агент Тюкавина: «Костя отдал бы все свои индивидуальные призы за золото РПЛ»
Защитник «Акрона» Савичев: «Только сейчас приходит осознание, что мы вышли в РПЛ»
Источник: «Зенит» выкупит Латышонка у «Балтики» за 10 миллионов рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев — о шестом титуле «Зенита»: «Сильных не любят только слабые»

Агент Тюкавина: «Зенит» был сверхнастойчив. Мог вектор и туда повернуться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости