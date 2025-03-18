Футбол
18 марта, 12:00

Романцев — о Мартинсе: «Наш парень! Он мог бы заиграть и в моем «Спартаке»

Александр Львов
Обозреватель
Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). В этой встрече хавбек отметился дублем.

— Первый гол «Спартака» — исключительно заслуга Мартинса?

— Сто процентов. Обычно я говорю, что любой забитый мяч — результат взаимодействия всей команды. А здесь тот редкий случай, когда мы увидели сольный номер одного игрока. Сначала в центре поля Мартинс поймал момент, выцарапав мяч у Мантуана, на рывке вышел к штрафной и точно пробил в правый от Латышонка угол. Класс!

— Вины голкипера здесь нет?

— Ринат Дасаев в таких случаях говорил: если мяч оказался в сетке, то виноват вратарь. Я бы сказал, что Латышонок не выручил — ведь Кристофер бил из-за пределов штрафной и к его удару тот оказался не готов.

Вообще, то, как Кристофер провел эту встречу, стало для меня открытием. Вспоминаю, сколько было ворчунов, когда «Спартак» брал его в аренду: мол, зачем нам футболист из Люксембурга? Да что он умеет? Хотя Мартинс и во Франции поиграл, и в Швейцарии. А сейчас в «Спартаке» просто растет на глазах.

Отмечу страсть и отдачу, с которыми он ведет борьбу. Наш парень!

— В вашем «Спартаке» ему бы нашлось место в составе?

— С такими данными и желанием побеждать — вполне возможно. Но, опять же, все бы зависело от самого Кристофера. К примеру, Робсон сумел убедить, что он нужен «Спартаку». Сейчас то же самое показал и Мартинс.

Леонид Трахтенберг, Олег Романцев, Деян Станкович и&nbsp;Вадим Романов.Олег Романцев: «После победы над «Зенитом» я повторил Станковичу слова, сказанные при нашей первой встрече»
Олег Романцев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Так Надо

    Он даже лучше, чем "Мукунку хороший". )

    19.03.2025

  • Кондрат Ник

    Мартинс он хороший!

    19.03.2025

  • kapran

    лови рыбу , Паша

    18.03.2025

  • Павел Кондрашов

    не тебе урюк про Романцева рот открывать

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Лягунды чмартага старобескороманы.

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Если примут веру "народца" !!!!!! А, так нет без хромбика в голове никак.

    18.03.2025

  • Руслан Магомедов

    Что еще могет сказать шекелевый. Канешна он ваш "народца" парень. Стеночки, забеги и вонючий душок старобескороманов.

    18.03.2025

  • Яна Калинина

    А мог бы и не заиграть)50/50

    18.03.2025

  • Millwall82

    Робсона, к слову, Спартак нашел буквально на пляже, Ферровиарио это такая пердь Бразилии, что вполне сравнима с российским КФК.

    18.03.2025

  • rustov

    Интересно, что означает словосочетание "Легендарный тренер"? То ли был, то ли быль?

    18.03.2025

  • не-в этом матче герой. тут без базара,но что б с ЦЫМБАЛАРЕМ,ТИТОВЫМ и КО....заиграть? не верю! с теми титанами он смог бы только... мячики подавать при аутах...

    18.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    Завтра Мартинс привезёт в свои и Романцев скажет, что привезли дылду из Люксембурга, будто своих ребят нет.

    18.03.2025

  • rustov

    Удивительно! Еще недавно Мартинса только критиковали....

    18.03.2025

  • Рюрик 9

    О, а Мартинс тогда уже на столе бегал??? От тараканов? )))

    18.03.2025

  • kapran

    раз в год и палка стреляет .

    18.03.2025

  • shpasic

    вряд ли, проиграли бы конкуренцию Безродному и Данишевскому.

    18.03.2025

  • ANTI BOMG

    Однозначно, только тогда они еще под стол ходили:rofl::joy::sweat_smile:

    18.03.2025

  • ANTI BOMG

    Не совсем согласен, что первый гол - 100% заслуга Мартинса. Отлично запрессинговал Маркиньос, ну, и отдельное спасибо латышу. Я всегда говорил, что латыш чересчур распиаренный вратарь.

    18.03.2025

  • Рюрик 9

    Вместо всех! )))

    18.03.2025

  • Рюрик 9

    А КриРо, Месси, Мбапе могли бы заиграть в вашем Спартаке?

    18.03.2025

  • shpasic

    был какой-то защитник лет двадцать назад в Спартаке (Дима Кудряшов что ли), который дважды подряд дубль сделал - тогда бумажный СЭ в киосках был мокрый от восторгов)

    18.03.2025

  • shpasic

    Мартинс хоррроший!

    18.03.2025

  • IQ-87%

    Ну да-он ведь тоже хороший

    18.03.2025

  • hant64

    Ну понеслось восхваление посредственного игрока - Титов, Романцев, Орлов, кто там ему ещё дифирамбы не пропел? Да, два забил, самому Зениту. Сколько он в следующих десяти забьёт? Вполне вероятно, что ни одного.

    18.03.2025

  • AleksisT

    Вместо Робсона?

    18.03.2025

    • «Рубин» поздравил Рахимова с 60-летием

    Романцев оценил судейство матча «Спартак» — «Зенит»
