Романцев — о Мартинсе: «Наш парень! Он мог бы заиграть и в моем «Спартаке»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). В этой встрече хавбек отметился дублем.

— Первый гол «Спартака» — исключительно заслуга Мартинса?

— Сто процентов. Обычно я говорю, что любой забитый мяч — результат взаимодействия всей команды. А здесь тот редкий случай, когда мы увидели сольный номер одного игрока. Сначала в центре поля Мартинс поймал момент, выцарапав мяч у Мантуана, на рывке вышел к штрафной и точно пробил в правый от Латышонка угол. Класс!

— Вины голкипера здесь нет?

— Ринат Дасаев в таких случаях говорил: если мяч оказался в сетке, то виноват вратарь. Я бы сказал, что Латышонок не выручил — ведь Кристофер бил из-за пределов штрафной и к его удару тот оказался не готов.

Вообще, то, как Кристофер провел эту встречу, стало для меня открытием. Вспоминаю, сколько было ворчунов, когда «Спартак» брал его в аренду: мол, зачем нам футболист из Люксембурга? Да что он умеет? Хотя Мартинс и во Франции поиграл, и в Швейцарии. А сейчас в «Спартаке» просто растет на глазах.

Отмечу страсть и отдачу, с которыми он ведет борьбу. Наш парень!

— В вашем «Спартаке» ему бы нашлось место в составе?

— С такими данными и желанием побеждать — вполне возможно. Но, опять же, все бы зависело от самого Кристофера. К примеру, Робсон сумел убедить, что он нужен «Спартаку». Сейчас то же самое показал и Мартинс.