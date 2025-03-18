Романцев — о Мартинсе: «Наш парень! Он мог бы заиграть и в моем «Спартаке»
Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). В этой встрече хавбек отметился дублем.
— Первый гол «Спартака» — исключительно заслуга Мартинса?
— Сто процентов. Обычно я говорю, что любой забитый мяч — результат взаимодействия всей команды. А здесь тот редкий случай, когда мы увидели сольный номер одного игрока. Сначала в центре поля Мартинс поймал момент, выцарапав мяч у Мантуана, на рывке вышел к штрафной и точно пробил в правый от Латышонка угол. Класс!
— Вины голкипера здесь нет?
— Ринат Дасаев в таких случаях говорил: если мяч оказался в сетке, то виноват вратарь. Я бы сказал, что Латышонок не выручил — ведь Кристофер бил из-за пределов штрафной и к его удару тот оказался не готов.
Вообще, то, как Кристофер провел эту встречу, стало для меня открытием. Вспоминаю, сколько было ворчунов, когда «Спартак» брал его в аренду: мол, зачем нам футболист из Люксембурга? Да что он умеет? Хотя Мартинс и во Франции поиграл, и в Швейцарии. А сейчас в «Спартаке» просто растет на глазах.
Отмечу страсть и отдачу, с которыми он ведет борьбу. Наш парень!
— В вашем «Спартаке» ему бы нашлось место в составе?
— С такими данными и желанием побеждать — вполне возможно. Но, опять же, все бы зависело от самого Кристофера. К примеру, Робсон сумел убедить, что он нужен «Спартаку». Сейчас то же самое показал и Мартинс.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1