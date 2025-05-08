Футбол
8 мая, 13:15

Романцев — о Шалимове: «Он поступил верно. Даже если «Факел» вылетит, я не вижу трагедии»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о решении Игоря Шалимова возглавить «Факел».

— Игорь Шалимов принял «Факел», хотя команда на грани вылета из РПЛ. В похожей ситуации вы в свое время возглавили «Динамо», которое в итоге удалось спасти. Что бы из того опыта, Олег Иванович, вы посоветовали своему воспитаннику, чья команда оказалась в шаге от пропасти?
— Начну с того, что считаю решение Игоря правильным. Да, ситуация, когда тебя приглашают на роль «спасателя», не из простых. Но как бы все в ней ни складывалась, это закаляет тренера. По себе знаю, насколько она сложна и ответственна. И узнав об этом, пожелал ему удачи — стал болеть за «Факел» уже Игоря Шалимова, которому достались еще и потрясающие болельщики. Для них родная команда — это жизнь. И даже если «Факелу» придется сделать шаг назад, не вижу в этом трагедии. Иногда такие удары судьбы только закаляют! Пример — история с покинувшим высшую лигу «Спартаком», после возвращения в которую он заново родился и пошел дальше чемпионской дорогой. Горжусь и счастлив, что прошел ее с замечательными партнерами, дорогими сердцу друзьями и мудрым Николаем Петровичем Старостиным.

Алесандр Овечкин и&nbsp;Олег Романцев.«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России

Олег Романцев
ФК Факел (Воронеж)
Игорь Шалимов
