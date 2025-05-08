Романцев — о Шалимове: «Он поступил верно. Даже если «Факел» вылетит, я не вижу трагедии»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о решении Игоря Шалимова возглавить «Факел».
— Игорь Шалимов принял «Факел», хотя команда на грани вылета из РПЛ. В похожей ситуации вы в свое время возглавили «Динамо», которое в итоге удалось спасти. Что бы из того опыта, Олег Иванович, вы посоветовали своему воспитаннику, чья команда оказалась в шаге от пропасти?
— Начну с того, что считаю решение Игоря правильным. Да, ситуация, когда тебя приглашают на роль «спасателя», не из простых. Но как бы все в ней ни складывалась, это закаляет тренера. По себе знаю, насколько она сложна и ответственна. И узнав об этом, пожелал ему удачи — стал болеть за «Факел» уже Игоря Шалимова, которому достались еще и потрясающие болельщики. Для них родная команда — это жизнь. И даже если «Факелу» придется сделать шаг назад, не вижу в этом трагедии. Иногда такие удары судьбы только закаляют! Пример — история с покинувшим высшую лигу «Спартаком», после возвращения в которую он заново родился и пошел дальше чемпионской дорогой. Горжусь и счастлив, что прошел ее с замечательными партнерами, дорогими сердцу друзьями и мудрым Николаем Петровичем Старостиным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2