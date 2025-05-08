Романцев — о пенальти: «Когда Карпин бил 11-метровый с «Наполи», я отвернулся»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал о том, кто при нем бил пенальти.

— Весной в «Спартаке» возникли трудности с пенальти: когда не забил Медина, Станкович сказал, что парагваец вообще не должен был подходить к «точке». С «Акроном» не реализовал 11-метровый Барко — правда, в концовке исправился. А как вы решали, кому доверить удары в такие моменты? Особенно интересно, как составляли список в матче с «Наполи» в «Лужниках».

— У меня не было штатных пенальтистов. Когда играл защитник Володя Букиевский, обладавший железным спокойствием, то мы всегда доверяли бить ему. И он не подводил.

Открою секрет, но тогда, по молодости, я следовал старой футбольной примете: если на установке заранее объявишь, кому бить 11-метровый, то судья его точно не назначит.

А так у нас и после [Букиевского] были ребята, на которых можно было положиться в любой ситуации, — Карпин, Никифоров, Онопко. И кто из них был посвежее, на того выбор и падал.

С «Наполи» оказалось сложнее — там все решалось в послематчевой серии, когда игроки уже были вымотаны двумя тяжелейшими таймами. Было важно прочувствовать момент: не только кому бить, но и в какой очередности. Выручил Валерка Карпин, который сразу уверенно сказал: «Я готов начать, Иваныч!» А Мостовой вызвался последним. И все срослось. Когда бил Карпин, я, не выдержав, отвернулся. Вообще такое редко случалось! Хотя для тренера, как и для игрока, это страшное испытание. Но у меня были золотые ребята. Неслучайно «Спартак» неоднократно побеждал в сериях! А та история с «Наполи», ей-богу, полжизни забрала! Так что понимаю переживания Станковича. Ведь в тот момент еще «Спартак» претендовал на чемпионство. И не забитый Мединой пенальти стоил золотых очков.