Романцев назвал условие, при котором он не против иностранного тренера в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, при каком условии он не против иностранного специалиста в команде.

«Тренер иностранец во главе «Спартака»? Только при одном условии: если он освоит русский язык, как это старался сделать Тедеско, — сказал Романцев в интервью «СЭ». — Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера, как он сам».

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.