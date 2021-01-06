Романцев назвал условие, при котором он не против иностранного тренера в «Спартаке»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, при каком условии он не против иностранного специалиста в команде.
«Тренер иностранец во главе «Спартака»? Только при одном условии: если он освоит русский язык, как это старался сделать Тедеско, — сказал Романцев в интервью «СЭ». — Не надо, чтобы мог свободно читать Пушкина или Достоевского, а на уровне языка футбола. Ведь ни один переводчик не способен точно донести игрокам мысль и идеи тренера, как он сам».
Полностью интервью Олега Романцева — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/oleg-romancev-67-let-spartak-trener-den-rozhdeniya-tedesko-karpin-futbol-1743972/
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