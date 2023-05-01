Романцев назвал провокационным вопрос об игре «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от финиша сезона в РПЛ.

«Жалко, что так отпустили «Зенит», — приводит Sport24 слова Романцева. — Но надеюсь, мой горячо любимый «Спартак» сможет немного продержать интригу. За второе место идет упорная борьба, еще достаточно туров для развязки. Думаю, все три команды в лице ЦСКА, «Ростова» и «Спартака» имеют равные шансы на второе место. Такая борьба придает чемпионату яркости. Фаворита нет. Этот сезон могу назвать интригующим».

«Это провокационный вопрос», — ответил Романцев на вопрос, нравится ли ему современная игра «Спартака».

За пять туров до конца сезона «Спартак» с 49 очками занимает третье место и отстает от лидирующего «Зенита» на 12 очков. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против питерцев, которые в этой встрече могут оформить чемпионство.