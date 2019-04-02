Роман Зобнин: "Травму залечил, ничего не беспокоит. Готовлюсь к бою!"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который восстановился от травмы и провел тренировку в общей группе, рассказал о своем состоянии здоровья. По словам 25-летнего хавбека, у него нет никаких проблем в плане физической формы.

– Провел первое занятие в общей группе, травму залечил, ничего не беспокоит, – сказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба. – Готовлюсь к бою! После операции было три дня паузы, но потом приступил к работе в зале, затем тренировался на поле индивидуально. Так что никаких проблем в плане физической формы у меня нет.

– Сегодня вы тренировались наравне со всеми?

– Да, никаких ограничений не было.

– Каково было смотреть трансляцию из Грозного по телевизору? Сильно переживали?

– Конечно! Всегда больше нервничаешь, когда наблюдаешь со стороны, чем когда играешь сам. Смотрели матч с "Ахматом" дома, с семьей. Знаю, как тяжело выступать в Грозном, да и в Москве этот соперник в последние годы доставил нам немало проблем. Поэтому главное, что взяли три очка!

– На очереди дерби с ЦСКА.

– На "Спартак" все настраиваются по-особенному, поэтому для нас в принципе не бывает легких матчей. Но дерби есть дерби. "Спартак" и ЦСКА – команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.

– Такие встречи часто называют матчами "за шесть очков". Зрелищность от этого не пострадает?

– Против "Краснодара" и "Зенита" были не менее важные матчи, которые, думаю, понравились болельщикам. Никто в обороне не отсиживался, игра шла на встречных курсах, без центра поля. Не исключаю, что с ЦСКА будет схожая картина. По крайней мере, "Спартак" будет стремиться показать яркий футбол.

– Слышать про игру "без центра поля" от опорного полузащитника – необычно.

– Опорник – он и защитник, и нападающий. Везде должен успевать!

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