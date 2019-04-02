Зобнин восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин восстановился от травмы и провел тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых. Напомним, игрок получил повреждение в матче 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:1).

На 25-летнему хавбеку был произведен остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной. Операция прошла в одном из госпиталей Минобороны РФ. В текущем сезоне Зобнин провел 26 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.

Сегодня красно-белые провели теоретическое занятие, а затем – тренировку на поле, которая продлилась почти два часа. Участие в ней наряду с остальными игроками приняли молодые футболисты – защитники Илья Гапонов и Павел Маслов, хавбек Солтмурад Бакаев, а также нападающий Александр Руденко.

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