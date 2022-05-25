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Кавазашвили поддержал Лантратова после инцидента с болбоем

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым и болбоем в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Я понимаю Лантратова. Напряжение огромное, проигрывают матч, и любая задержка времени отрицательно воздействует на игрока проигрывающей команды, тем более на вратаря. Вратари находятся в особом напряжении в такой ситуации — он пропустил гол, не помог команде. В таком случае некоторые футболисты частенько допускают подобного рода нарушения. Но разве «Химки» не понимали, куда они едут? Играть с хабаровчанами всегда непросто», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днем».

26-летний Лантратов толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

Ответный стыковой матч «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-lantratov-ne-imel-prava-tolkat-rebenka
Анзор Кавазашвили
Илья Лантратов
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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