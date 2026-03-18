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Судейство

Лучшие судьи чемпионата — Левников, Карасев, Буланов и Танашев

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

168 игр чемпионата России-2025/26 судили 24 арбитра из основного и резервного списков рефери РПЛ (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова и дебютировавших Андрея Прокопова и Игоря Капленкова).

Больше других руководители департамента судейства и инспектирования РФС доверяют Кириллу Левникову и Сергею Карасеву: у них по 13 матчей в качестве арбитров. У Евгения Буланова и Инала Танашева по 11 игр. В обойму самых надежных, судя по всему, также входят Ян Бобровский, Артем Чистяков, Алексей Сухой и Иван Абросимов — им дали по 10 назначений в роли судей.

В сумме больше всего игр у Бобровского (10 судьей и 15 в качестве ВАР и АВАР) и Артура Федорова (25 как ВАР и АВАР).

По статистике эксперта «СЭ», в этих матчах судьи допустили 71 ошибку, не исправленную с помощью видеоассистентов. Средний показатель — 0,42 неверных решения в каждой встрече. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,31 раза.

А количество ВАР-вмешательств увеличилось еще больше — в 1,49 раза. Год назад в 21 туре видеоарбитры давали знать о себе в 78 эпизодах, сейчас — в 116. В 19-м туре установлен рекорд: 16 вмешательств в восьми встречах, в среднем в каждой по два раза.

«Лимит Розетти» (0,33 ВАР-вмешательства за матч) значительно превышен. В 21-м туре в 8 матчах произошло 8 вмешательств — в среднем по одному разу за игру. А если брать весь чемпионат, то видеоассистенты вмешивались по 0,69 раза за матч.

Если сложить число ВАР-вмешательств с общим количеством ошибок (116 и 71), выйдет, что судьи принимали свыше одного неверного решения в каждой игре. Часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.

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РПЛ
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Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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