Лучшие судьи чемпионата — Левников, Карасев, Буланов и Танашев

168 игр чемпионата России-2025/26 судили 24 арбитра из основного и резервного списков рефери РПЛ (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова и дебютировавших Андрея Прокопова и Игоря Капленкова).

Больше других руководители департамента судейства и инспектирования РФС доверяют Кириллу Левникову и Сергею Карасеву: у них по 13 матчей в качестве арбитров. У Евгения Буланова и Инала Танашева по 11 игр. В обойму самых надежных, судя по всему, также входят Ян Бобровский, Артем Чистяков, Алексей Сухой и Иван Абросимов — им дали по 10 назначений в роли судей.

В сумме больше всего игр у Бобровского (10 судьей и 15 в качестве ВАР и АВАР) и Артура Федорова (25 как ВАР и АВАР).

По статистике эксперта «СЭ», в этих матчах судьи допустили 71 ошибку, не исправленную с помощью видеоассистентов. Средний показатель — 0,42 неверных решения в каждой встрече. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,31 раза.

А количество ВАР-вмешательств увеличилось еще больше — в 1,49 раза. Год назад в 21 туре видеоарбитры давали знать о себе в 78 эпизодах, сейчас — в 116. В 19-м туре установлен рекорд: 16 вмешательств в восьми встречах, в среднем в каждой по два раза.

«Лимит Розетти» (0,33 ВАР-вмешательства за матч) значительно превышен. В 21-м туре в 8 матчах произошло 8 вмешательств — в среднем по одному разу за игру. А если брать весь чемпионат, то видеоассистенты вмешивались по 0,69 раза за матч.

Если сложить число ВАР-вмешательств с общим количеством ошибок (116 и 71), выйдет, что судьи принимали свыше одного неверного решения в каждой игре. Часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.