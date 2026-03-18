Лучшие судьи чемпионата — Левников, Карасев, Буланов и Танашев
168 игр чемпионата России-2025/26 судили 24 арбитра из основного и резервного списков рефери РПЛ (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова и дебютировавших Андрея Прокопова и Игоря Капленкова).
Больше других руководители департамента судейства и инспектирования РФС доверяют Кириллу Левникову и Сергею Карасеву: у них по 13 матчей в качестве арбитров. У Евгения Буланова и Инала Танашева по 11 игр. В обойму самых надежных, судя по всему, также входят Ян Бобровский, Артем Чистяков, Алексей Сухой и Иван Абросимов — им дали по 10 назначений в роли судей.
В сумме больше всего игр у Бобровского (10 судьей и 15 в качестве ВАР и АВАР) и Артура Федорова (25 как ВАР и АВАР).
По статистике эксперта «СЭ», в этих матчах судьи допустили 71 ошибку, не исправленную с помощью видеоассистентов. Средний показатель — 0,42 неверных решения в каждой встрече. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,31 раза.
А количество ВАР-вмешательств увеличилось еще больше — в 1,49 раза. Год назад в 21 туре видеоарбитры давали знать о себе в 78 эпизодах, сейчас — в 116. В 19-м туре установлен рекорд: 16 вмешательств в восьми встречах, в среднем в каждой по два раза.
«Лимит Розетти» (0,33 ВАР-вмешательства за матч) значительно превышен. В 21-м туре в 8 матчах произошло 8 вмешательств — в среднем по одному разу за игру. А если брать весь чемпионат, то видеоассистенты вмешивались по 0,69 раза за матч.
Если сложить число ВАР-вмешательств с общим количеством ошибок (116 и 71), выйдет, что судьи принимали свыше одного неверного решения в каждой игре. Часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1