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Роман Павлюченко: «Кокорин — усиление атаки «Спартака»

14:23
Роман Павлюченко. Фото Александр Вильф., "СЭ"
Роман Павлюченко. Фото Александр Вильф., "СЭ"
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что Александр Кокорин должен добавить изобретательности в атаке красно-белых.

— Лично я ожидал, что он перейдет в этот клуб. Он креативный, и именно такого игрока атаки не хватало «Спартаку», — сказал Павлюченко в интервью ТАСС. — Он опытный футболист, думаю, должно получиться в «Спартаке», хотя все от него будет зависеть.

По именам нападение «Спартака» смотрится хорошо. Как будет — покажет сезон. Кокорин в хорошей форме, это показали его матчи за «Сочи». Он — усиление атаки «Спартака», это хороший выбор.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9104959

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