Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что Александр Кокорин должен добавить изобретательности в атаке красно-белых.

— Лично я ожидал, что он перейдет в этот клуб. Он креативный, и именно такого игрока атаки не хватало «Спартаку», — сказал Павлюченко в интервью ТАСС. — Он опытный футболист, думаю, должно получиться в «Спартаке», хотя все от него будет зависеть.

По именам нападение «Спартака» смотрится хорошо. Как будет — покажет сезон. Кокорин в хорошей форме, это показали его матчи за «Сочи». Он — усиление атаки «Спартака», это хороший выбор.