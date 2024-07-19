Орещук: «Если «Зенит» начнет бодро, то уже зимой можно будет вешать золотые медали»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего сезона в РПЛ.
«Конкурентов у «Зенита» наверняка не будет, судя по тем играм, которые прошли в межсезонье. Но это только на бумаге, поэтому набор конкурентов будет примерно таким же, как и в прошлом сезоне: «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».
Если «Зенит» начнет бодро, как они играли в Суперкубке против «Краснодара», то уже зимой можно будет вешать золотые медали. Что касается ухода Вендела и Клаудиньо, конечно, это скажется. Не факт, что новые ребята смогут сразу встроиться в команду. Похожая ситуация была с Малкомом, когда «Зенит» много оступался», — цитирует Metaratings.ru Орещука.Сезон-2024/25 в чемпионате России стартует 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».
Источник: Metaratings.ru
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|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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