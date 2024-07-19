Орещук: «Если «Зенит» начнет бодро, то уже зимой можно будет вешать золотые медали»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего сезона в РПЛ.

«Конкурентов у «Зенита» наверняка не будет, судя по тем играм, которые прошли в межсезонье. Но это только на бумаге, поэтому набор конкурентов будет примерно таким же, как и в прошлом сезоне: «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

Если «Зенит» начнет бодро, как они играли в Суперкубке против «Краснодара», то уже зимой можно будет вешать золотые медали. Что касается ухода Вендела и Клаудиньо, конечно, это скажется. Не факт, что новые ребята смогут сразу встроиться в команду. Похожая ситуация была с Малкомом, когда «Зенит» много оступался», — цитирует Metaratings.ru Орещука.

Сезон-2024/25 в чемпионате России стартует 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».