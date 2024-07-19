Газизов: «На следующей неделе у нас должны быть приобретения»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что на следующей неделе клуб объявит о подписании контрактов с двумя иностранными футболистами.

«На следующей неделе у нас должны быть приобретения, должны объявить двух иностранных новичков. Задержки связаны с выплатами, визами, логистикой, другими мелкими вещами. Много вещей, которые затрудняют быстрый переход игрок. Но мы это обходим, делаем все возможное», — цитирует ТАСС Газизова.

В первом туре нового сезона махачкалинская команда на выезде сыграет против подмосковных «Химок».