Рианчо: «Посмотрим, что придумает Станкович в «Спартаке»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о том, в какой футбол стоит играть красно-белым в новом сезоне в РПЛ.
«Все решает тренер. Посмотрим, что придумает Станкович. Мне сложно предугадать, ведь я мало знаком с его работой. Стоит ли «Спартаку» пытаться играть в тот футбол, который показала сборная Испании на Евро-2024? Это было бы ошибкой. Если сравнивать с искусством, то подражание какому-то художнику всегда будет всего лишь копией. «Спартак» должен написать свою собственную картину!» — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.
В первом туре нового сезона «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 21 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
Источник: «РБ Спорт»
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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