Хет-трик Промеса принес «Спартаку» разгромную победу над «Астаной»

«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Астану» — 4:0.

Игра проходила на стадионе «Джебель Али» в Дубае (ОАЭ).

Хет-трик за красно-белых оформил Квинси Промес. 32-летний голландец забил на 26-й, 31-й и 45-й минутах. Еще один мяч в свои ворота на 16-й минуте отправил игрок «Астаны» Эльхан Астанов.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Астана» (Казахстан) — 4:0 (4:0)

Голы: Астанов, 16 — в свои ворота (1:0). Промес, 26 (2:0). Промес, 31 (3:0). Промес, 45 (4:0).

«Спартак»: Максименко, Бабич, Дуарте, Мозес (Зиньковский, 70), Зобнин, Мартинс (Игнатов, 77), Медина (Зорин, 77), Пруцев (Умяров, 65), Хлусевич, Промес, Угальде (Соболев, 77).

21 февраля. Дубай. Стадион «Джебель Али».