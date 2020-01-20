Роман Нойштедтер: «Постоянно на связи со Шкртелом и ван Перси»

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, какие впечатления у него остались от турецкого этапа карьеры. Ранее он выступал за «Фенербахче».

— Какие воспоминания у вас остались от турецкого этапа карьеры?

— Только позитивные. Я был рад оказаться в этой стране. Другая культура, язык, питание. Для меня, для семьи это стало интересным опытом, появилось много новых друзей. До сих переписываюсь с бывшими партнерами куда чаще, чем с одноклубниками, с кем выступал в бундеслиге. С Мартином Шкртелом, Робином ван Перси, многими другими постоянно на связи. Я всем говорю: если есть возможность перебраться в чемпионат другой страны — соглашайтесь. Людям нашей профессии легче всего переезжать с место на место, знакомиться с чем-то новым, развиваться. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Романа Нойштедтера — здесь.