Роман Нойштедтер: «Постоянно на связи со Шкртелом и ван Перси»
Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, какие впечатления у него остались от турецкого этапа карьеры. Ранее он выступал за «Фенербахче».
— Какие воспоминания у вас остались от турецкого этапа карьеры?
— Только позитивные. Я был рад оказаться в этой стране. Другая культура, язык, питание. Для меня, для семьи это стало интересным опытом, появилось много новых друзей. До сих переписываюсь с бывшими партнерами куда чаще, чем с одноклубниками, с кем выступал в бундеслиге. С Мартином Шкртелом, Робином ван Перси, многими другими постоянно на связи. Я всем говорю: если есть возможность перебраться в чемпионат другой страны — соглашайтесь. Людям нашей профессии легче всего переезжать с место на место, знакомиться с чем-то новым, развиваться. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Романа Нойштедтера — здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/roman-noyshtedter-cherchesov-uzhe-znaet-kak-igrat-s-belgiey-1633479/