Роман Еременко: "У Шомуродова есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко после победы над "Крыльями Советов" (1:0) отметил талант автора победного гола, нападающего ростовчан Элдора Шомуродова.

- Еще бы Шомуродов не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты, - смеясь, рассказал в интервью клубной пресс-службе Еременко. - Дай Бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает.

Матч с "Крыльями" выдался тяжелым. В первом тайме мы действовали лучше, быстрее, хорошо атаковали, во втором чуть подсели, появилась нервозность и пошли ошибки. Рад, что смогли одержать победу и впервые в сезоне сыграли на ноль.

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