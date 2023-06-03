Бабаев: «Грустно прощаться с Щенниковым. Жора — член нашей семьи»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из команды защитника Георгия Щенникова.

— Грустно прощаться с Жорой Щенниковым. Сейчас посмотрел ролик — время летит. У меня до сих пор впечатление, что он подающий надежды молодой воспитанник. Но время неумолимо. Это жизнь, это нормально. Мы остаемся не то чтобы друзьями, а Жора — член нашей семьи, точно так же, как и другие футболисты, которые закончили карьеры, возвращаются к нам. Думаю, то же самое будет и с Жорой, — сказал Бабаев.

Щенников после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1) попрощался с болельщиками ЦСКА.