В «Торпедо» заявили об уходе Кутепова из команды

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о будущем защитника автозаводцев Ильи Кутепова.

— У Кутепова закончился контракт. Илья покидает «Торпедо». Мы очень благодарны за сезон, за все, что он сделал для клуба. Дальше контракт не продлеваем, — сказал Савин.

29-летний защитник выступает за «Торпедо» с лета 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями.

В сезоне-2022/23 «Торпедо» набрало 13 очков и вылетело из РПЛ.