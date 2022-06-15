Бабаев: «ЦСКА благодарен Алексею Березуцкому, он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

Сегодня, 15 июня армейцы объявили об уходе Алексея Березуцкого в отставку. Вместе с ним из клуба ушли его брат Василий и ассистент Григорий Бабаян.

«Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ПФК ЦСКА. Он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент. Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со «Спартаком».

Также хочется сказать спасибо Василию Березуцкому, который вернулся в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб. Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве! Отдельные слова благодарности Григорию Бабаяну, показавшему себя настоящим профессионалом с первых дней в клубе», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Бабаева.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством красно-синие заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю титула, московскому «Спартаку» (0:1).