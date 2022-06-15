Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что Сандро Шварц расплакался, когда покидал пост главного тренера клуба.

«Когда Сандро прощался с командой — он плакал. Да и у всех были слезы на глазах. Наверное, больше здесь нечего и добавить», — приводит слова Захаряна Sport24.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось о заключении контракта со Славишей Йокановичем. Официально о новом тренере объявят до конца текущей недели.

Шварц работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».