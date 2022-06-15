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Захарян об уходе Шварца: «Когда Сандро прощался с командой — он плакал»

Захарян рассказал, что Шварц плакал, когда покидал пост главного тренера «Динамо»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что Сандро Шварц расплакался, когда покидал пост главного тренера клуба.

«Когда Сандро прощался с командой — он плакал. Да и у всех были слезы на глазах. Наверное, больше здесь нечего и добавить», — приводит слова Захаряна Sport24.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось о заключении контракта со Славишей Йокановичем. Официально о новом тренере объявят до конца текущей недели.

Шварц работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-15-kogda-sandro-proshchalsya-s-komandoy-on-plakal-zakharyan-rasskazal-podrobnosti-togo-kak-shvarts-ukhodil-iz-dinamo
Арсен Захарян
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РПЛ
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Сандро Шварц
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